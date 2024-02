Mann spricht Schüler an Vorfälle im Schulbus: Polizei sieht keine Gefahr für Kinder

Ein Mann spricht Schüler auf dem Weg zur Grundschule in Klobikau in Bussen an. Das sorgt bei Eltern für Aufregung. Nun gab es ein Gespräch an der Schule, in der die Polizei erklärt, wie sie die Lage einschätzt.