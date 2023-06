Der Verein trägt am kommenden Freitag wieder seinen Benefizlauf aus, dieses Jahr mit einer brisanten Änderung.

Vorbereitungen für den Benefizlauf des Lions Club in Merseburg

Merseburg/MZ - Wieder einmal heißt es, Turnschuhe

schnüren für den guten Zweck. Der Lions Club veranstaltet am kommenden Freitag den 14. Lions Lauf in Merseburg von 15 bis 18 Uhr, bei dem für jede Runde an soziale Projekte aus der Region gespendet wird.