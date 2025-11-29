In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei Personen in der Folge eines Unfalls auf der B91 in Richtung Leuna leicht verletzt. Infos zum Unfallhergang liegen der Polizei derzeit noch nicht vor.

Leuna/MZ. - Auf der B91 ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein auf der B91 in Richtung Leuna fahrendes Fahrzeug ist aus bisher noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, ehe es mehrere Meter abseits der Straße auf einem Feld zum stehen gekommen ist. Nähere Infos liegen der Polizeiinspektion Halle derzeit noch nicht vor.

In der Folge des Unfalls seien zwei Personen leicht verletzt worden. Rettungssanitäter erreichten kurze Zeit später die Unfallstelle, um die Versorgung der beiden Verletzten zu übernehmen.