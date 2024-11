Mehr als 20 Jahre laden Laienschauspieler des Kultur- und Heimatvereins Mücheln schon in ihr Kellertheater ein. Für die Pflege der Mundart haben sie inzwischen eine eigene WhatsApp-Gruppe.

Mücheln/MZ. - Wenn man die Geschichte Müchelns „Fon Aggerjauel bis beis Seefärdchen“ an nur einem Abend erzählen will, was ja schon eine „jämmerliche Zeitspanne“ ist, dann muss man da „im Galoppe“ durch.