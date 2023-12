Junona Sergejewa, einst festgenommen für ihren Protest gegen den Krieg, entkommt der drohenden Haft in Russland. In Merseburg angekommen, widmet sie sich der Unterstützung ukrainischer Familien und setzt ihr Engagement für Freiheit fort.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Ich stand vor der Wahl, in meinem Heimatland zu bleiben und zu lernen, eine andere Person zu werden – so wie es meine Eltern gelernt haben, in einer anderen Realität zu leben – oder zu gehen, weil ich sonst im Gefängnis gelandet wäre“, schildert Junona Sergejewa ihre Situation im Herbst 2022. Sie hat da gerade 20 Tage Polizeigewahrsam wegen Teilnahme an Protesten gegen den Ukrainekrieg hinter sich. Spätestens bei der übernächsten, vielleicht auch schon bei der nächsten Festnahme drohte ihr eine mehrjährige Haftstrafe: „Es ist eine Lotterie. Es hängt auch von den Polizisten ab, welches Vergehen sie aufschreiben.“ Die heute 36-Jährige wollte dieses Risiko nicht eingehen, aber auch nicht die innere Emigration antreten. Deshalb verließ sie Moskau, verließ Russland – und kam im März nach Merseburg.