Heute fürchten Behörden im Saalekreis den flächendeckenden Stromausfall, vor 125 Jahren kam Elektrizität erst zögerlich nach Merseburg. Alte Verwaltungsberichte zeigen, wie AEG, Straßenbahn und erste Hausanschlüsse die Stadt grundlegend veränderten.

1913 übernahm die Stadt das Elektrizitätswerk in der Halleschen Straße (heute König-Heinrich-Straße) von der AEG.

Merseburg/MZ. - Eine Attacke auf die Leitungen – und ein ganzer Bezirk liegt für Tage im Dunkeln. Ein Blackout, ein anhaltender, flächendeckender Ausfall der Stromversorgung, ist auch für die Behörden im Saalekreis ein Katastrophenszenario, mit dem sie sich ernsthaft befassen. Denn von Computer bis Wärmepumpe, von Handy bis zu medizinischen Hightechgeräten – unser Alltag ist ohne Strom heute kaum noch denkbar. Dabei war so ein Blackout über einen Großteil der Geschichte Normalität. Erst vor 125 Jahren kam langsam Licht ins Dunkel und der Strom nach Hause.