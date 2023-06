Die Vollsperrung der B181 in Wallendorf verlängert sich um weitere vier Wochen. Für die Gewerbetreibenden bedeutet das einen weiteren Monat mit starken Einbußen. Auch für die Dörfer an der Umleitungsstrecke geht die Belastung weiter.

Vollsperrung in Wallendorf verlängert - Was das für die Gewerbetreibenden bedeutet

Monika Krause (r.) und Barbara Prall stehen an der eigentlich viel befahrenen B 181 vor der Bäckerei Krause. Seit der Vollsperrung ist es dort sehr ruhig.

Wallendorf/MZ - „Die Einbußen werden immer mehr. Es häuft sich von Monat zu Monat“, sagt Monika Krause. Seit die B181 voll gesperrt ist, ist es deutlich ruhiger in ihrer Bäckerei in Wallendorf geworden, die direkt an der Bundesstraße gelegen ist. Durchreisende sorgen normalerweise für einen wichtigen Teil der Einnahmen. Doch der Durchgangsverkehr fehlt seit drei Monaten. Und er wird noch einen weiteren Monat fehlen.