Volle Züge und leere Busse im südlichen Saalekreis

In den Bussen der PNVG kann das 9-Euro-Ticket direkt beim Fahrer erworben werden.

Merseburg/MZ - Es ist die letzte Fahrt für den Tag. Im Zug herrscht eine sichtlich gedrückte Stimmung. Die angespannte Stille wird durch ein monotones Klacken des rot leuchtenden „WC defekt“ Schalters durchbrochen. Mindestens sieben weitere Fahrgäste wollten eigentlich mit ihren Fahrrädern in den Zug Richtung Halle steigen, wurden jedoch am Merseburger Bahnhof zurückgelassen – kein Platz, hieß es. Ein gängiges Problem in Zeiten des 9-Euro-Tickets? MZ hat sich auf den Weg gemacht und das Ticket im südlichen Saalekreis getestet.