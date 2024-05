Seit 2022 ist der Treff der Jumpers Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche aus Merseburg-Süd. Viele sind mit ihren Familien zugewandert. An vielen Tagen reicht der Platz kaum.

Volle Auslastung für Jugendtreff in Merseburg-Süd und der Bedarf nach mehr

Merseburg/MZ. - „Für heute ist die maximale Kinderanzahl erreicht“, steht auf dem Zettel an der Tür. Sie führt in eine Begegnungsstätte an der Straße des Friedens. Sie ist die Heimat von Jumpers und Sempers – die Namen stehen für Jugend beziehungsweise Senioren mit Perspektive. Es ist ein Treff von Jung und Alt, den die gemeinnützigen Gesellschaften mit dem Besitzer der umliegenden Wohnblöcke, der TAG Wohnen, hier vor zwei Jahren eröffnet haben.