Wie kann die Lebensmittelversorgung auf dem Land funktionieren? Fast ohne Personal, sagen zwei junge Unternehmer im Saalekreis. Sie planen einen automatisierten 24/7-Laden in Farnstädt. Hier erklären sie, wie der funktionieren und warum er keine Konkurrenz zu Edeka, Rewe, Aldi und Co. sein soll.

Vollautomatisiert und immer offen: Jungunternehmer planen innovativen Supermarkt in Farnstädt

Oliver Brodziak und Sascha Pabst wollen den alten Konsum in Farnstädt zum 24/7-Laden umbauen.

Farnstädt/MZ - „Wir gehen all-in“, sagt Sascha Pabst. Ihre bisherigen Jobs hätten sie gekündigt, um das hier richtig anzugehen. Der 34-jährige Hallenser sitzt gemeinsam Oliver Brodziak auf einer Bank vor der leeren Kaufhalle

in Farnstädt. Dort soll ihre Sache, ihre Idee bald Wirklichkeit werden: „Wir wollen ein 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche geöffnetes Lebensmittelgeschäft machen, voll automatisiert.“