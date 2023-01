Neues Fitnessstudio in Braunsbedra eröffnet Voll digitalisiertes Konzept für Muskeln, Beweglichkeit und die Wohlfühlfigur

Der Physiotherapeut Sebastian Winkelmann aus Markranstädt ist seit 15 Jahren in der Fitnessbranche selbstständig, betreibt mehrere Studios in und um Leipzig und leitet nun ein weiteres in Braunsbedra. Das Besondere: Dahinter steht ein voll digitalisiertes Konzept.