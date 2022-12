Viren bremsen das Leben im Saalekreis aus - Kitas teilweise geschlossen

Merseburg/Mücheln/Leuna/MZ - Der Weihnachtsmarkt fällt aus. Genauer: die Dorfweihnacht in Oechlitz, den die dortigen Hüttenpitties am Samstag eigentlich veranstalten wollten. Doch der Verein sagte Donnerstag ab: zu viele Krankheitsfälle. Damit liegen die Oechlitzer voll im Trend. Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt, dass vergangene Woche 9,5 Millionen Menschen im Land an akuten Atemwegserkrankungen hatten. Das ist mehr als jeder Zehnte. Auch der Saalekreis ist da keine Insel der Glückseligen.

