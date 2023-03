Erstmals finden große Hundemeisterschaften in Braunsbedra statt, und vom Veranstalter gibt es viel Lob. Was der Deutsche Schäferhund „Cash“ falsch macht und warum er trotzdem keinen Ärger kriegt.

Marcel Soblik mit „Cash“ bei den Internationalen Meisterschaften der Cacit Germany in Braunsbedra

Braunsbedra/MZ - „Cash“ rast in einem Affenzahn über den Platz auf den Helfer zu und schnappt sich mit einem Riesensatz den Schutzarm des Mannes, der hier einen Angreifer spielt. Das Publikum auf der Tribüne ist begeistert - und fängt an zu lachen, als klar wird, dass der schwarzbraune Deutsche Schäferhund so gar keine Lust hat, von dem Jutearm abzulassen. Auch nicht, nachdem Hundeführer Marcel Soblik ihn dreimal dazu aufgefordert hat. Das bedeutet für den knapp vierjährigen „Cash von Pentavita“ leider: Disqualifikation.