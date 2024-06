Merseburg/MZ. - Der 39-jährige Mann aus Merseburg hat inzwischen seinen Job als Pizzalieferant gekündigt. Das habe auch damit zu tun, was ihm im Januar passiert ist, berichtete er vor dem Landgericht in Halle. Dort sagte er am Freitag als Zeuge in einem Prozess aus. Zwei Männer hatten ihn mit einer Pistole bedroht. Die beiden Angeklagten müssen sich unter anderem wegen räuberischer Erpressung verantworten.

