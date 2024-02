Viele Rabatte: Ausverkauf in Supermarkt in Querfurt startet

Real in Querfurt: Der Supermarkt wird schließen, nun gibt es einige Preisnachlässe.

Querfurt/MZ. - Das Schicksal des Supermarktes „Mein Real“ in Querfurt ist seit November besiegelt. Vor der Schließung hat beim Real-Markt in Querfurt in dieser Woche nun der Ausverkauf begonnen, teilt das Unternehmen „Mein Real“ mit. Demnach wirbt „Mein Real“ nun mit Preisnachlässen, um die Lagerbestände aufzulösen.

Davon betroffen seien alle Produkte aus dem Sortiment des Marktes. Tausende Artikel sollen bis Ende März, wenn der Markt Vor dem Nebraer Tor endgültig schließt, die Regale verlassen. „Aufgrund der außergewöhnlichen Rabatte in unserem Markt rechnen wir damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagt Christina Gelbhaar, Geschäftsleiterin bei „Mein Real“ in Querfurt.

Mitte 2023 war bekannt geworden, dass die Real GmbH ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet hatte. Im November 2023 hatte das Unternehmen zwar bekannt gegeben, dass einige Märkte übernommen werden, allerdings wurden noch mehr Markt-Schließungen bekannt, dazu gehörte auch der in Querfurt.