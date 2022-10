Viel zu erzählen: Bad Lauchstädter Schüler treffen sich zu ihrem 60. Jubiläum

Ehemalige Schüler, die vor 60 Jahren ihren Abschluss an der Goethe-Schule gemacht haben, trafen sich in Bad Lauchstädt. Auch ihre damalige Lehrerin war dabei.

Bad Lauchstädt/MZ - Eine Gruppe Senioren ist in der Gaststätte „Erholung“ in Bad Lauchstädt in gemütlicher Runde zusammengekommen. Fotoalben, unter anderem mit Bildern von vorherigen Treffen, machen die Runde. Und es wird geschnattert wie zur Schulzeit. Die endete für die heute 76- und 77-jährigen Frauen und Männer vor genau 60 Jahren. 1962 haben sie die Goethe-Schule Bad Lauchstädt mit dem Abschluss der 10. Klasse verlassen.