Segelreise Mit Video: Ein Jahr unterwegs: Familie aus Mücheln zurück im Heimathafen

Vor einem Jahr hat Familie Agthe aus dem Müchelner Ortsteil Stöbnitz in Ueckermünde abgelegt. Mit ihrer Segeljacht „Good Fellow“ hat sie zweimal den Atlantik überquert. Am Samstag (29. Juli) kamen Agthes wieder im Heimathafen in Ueckermünde an.