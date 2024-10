Ein 33-Jähriger steht ab Freitag vor dem Landgericht Halle. Er soll der Schütze sein, der im Sommer an einer Tankstelle in Merseburg einen 40-Jährigen mit einer Pistole lebensgefährlich verletzte. Die Tat hatte offenbar eine Vorgeschichte.

Versuchter Totschlag: Prozess wegen Schüssen an Tankstelle in Merseburg

Merseburg/MZ. - Knapp viereinhalb Monate nach dem die Schüsse an einer Tankstelle in Meuschau und die anschließende Tätersuche für viel Aufregung in Merseburg sorgten, landet der Fall nun vor dem Richter. Ab Freitag verhandelt das Landgericht Halle gegen einen 33-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Halle wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz vor. Bei dem Vorfall Mitte Juni war ein 40-Jähriger schwer verletzt worden. Ärzte mussten ihm mit Operationen das Leben retten.