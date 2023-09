Kinofest im Domstadtkino Merseburg Versteigerung in Merseburg: Ins Kino gehen und Gutes tun

Beim Kinofest am 9. und 10. September gibt es im Domstadtkino in Merseburg ausschließlich Fünf-Euro-Tickets. Wer schon immer mit einem Filmaufsteller geliebäugelt hat, hat jetzt die Gelegenheit, einen zu ersteigern. An welche Einrichtung das Geld gehen soll.