Ein vermisster 78-Jähriger hat zwischen Beuna und Braunsbedra eine groß angelegte Suchaktion der Polizei ausgelöst, die am Donnerstag fortgesetzt werden soll.

Ein Polizeihubschrauber kreiste am Mittwochabend über dem Gebiet zwischen Beuna und Braunsbedra.

Beuna. - Zu einer umfangreichen Suchaktion ist es seit dem späten Mittwochnachmittag in Beuna im Geiseltal gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach verschwand ein 78 Jahre alte Mann in Beuna. Der Vermisste sei in keinem guten gesundheitlichen Zustand gewesen, so die Polizei. Diese reagierte mit umfangreichen Suchmaßnahmen, die sich bis nach Braunsbedra erstreckten.

Zum Einsatz seien Suchhunde, ein Polizeihubschrauber und eine Drohne gekommen, heißt es. Auch die Feuerwehr sei an der Suche beteiligt gewesen. Bis in den späten Abend wurde gesucht, doch bislang verlief die Suche erfolglos. Am Donnerstag soll die Suche fortgesetzt werden.