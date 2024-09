Der Geiseltalsee lockt gerade im Sommer Tausende Besucher an. Doch rund um die beiden Strände wird es schnell voll. In Frankleben kommt es dann zu chaotischen Park- und Verkehrssituationen. Der Ortsbürgermeister fordert Abhilfe – durch Kohle-Millionen.

Frankleben/MZ. - Franklebens Ortsbürgermeister Günter Küster (parteilos) ist verärgert und besorgt zugleich. „Mir wird himmelangst, wenn der Strand weiter so in Anspruch genommen wird wie die letzten Jahre“, sagt er. Wochenende für Wochenende steuern Badegäste den Braunsbedraer Ortsteil an, um am Geiseltalsee Erholung und Abkühlung zu suchen. Jeden Sommer führt das zu Ärger: Zum einen bei Besuchern, weil Parkplätze nicht ausreichen, zum anderen bei Einwohner wegen chaotischer Park- und Verkehrssituationen. „So kann es nicht weitergehen“, meint Küster. Es gibt aus seiner Sicht nur eine Lösung: „Die Kohle-Millionen sollen zuerst nach Frankleben statt nach Braunsbedra fließen.“