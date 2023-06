Weil es zu wenig Personal gibt, können Ordnungswidrigkeiten aktuell in Merseburg nicht ausreichend verfolgt werden, sagt die Stadt. Sie will das nun mit mehr Personal und neuer Technik ändern.

Mehr Ordnungskräfte, neuer Blitzer: Merseburg will bei Sicherheit zulegen

Merseburg/MZ - Merseburgs Räte wollen mehr Ordnung in der Stadt. Dieses klare Signal sendeten der Ordnungs- und Finanzausschuss an die Verwaltung. Sie befürworteten mehrheitlich deren Vorschlag, dass Personal im Ordnungsdienst massiv aufzustocken und auch in puncto Blitzer nachzurüsten.