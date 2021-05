Verfahren wegen Sachbeschädigung eingestellt

Bilder der Kubaner Delfin Guerra (l.) und Raul Garcia Paret sind an einer Mauer unter einer Saale-Brücke in Merseburg zu sehen. Die DDR-Vertragsarbeiter sind dort 1979 ums Leben gekommen.

Merseburg - Merseburg - Zwei Frauen und ein Mann aus Halle, Jahrgang 1990 bis 1998, standen Freitag wegen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Merseburg. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, am 11. August 2020 die Mauer unter der Brücke an der Rischmühle bemalt haben - nach eigener Aussage in Erinnerung an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret. Offenbar wollten sie damit die Forderung der „Initiative 12. August“ unterstützen, die einen Gedenkort für die beiden 1979 in Merseburg ums Leben gekommenen Kubaner fordert. Das Verfahren wurde eingestellt. (mz)