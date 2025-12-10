Das Vereinshaus in Lodersleben wurde renoviert. Es handelte sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt, so die Vorsitzende vom Loderslebener Sportverein. Wer bei der Umsetzung tatkräftig und finanziell half.

Ortsbürgermeister Raik Herker und Diana Baum, Vorsitzende des Loderslebener Sportvereins, im neu gestalteten großen Raum des Vereinshauses

Lodersleben/MZ. - Vor gut drei Wochen wurde die Sanierung des Vereinshauses im Park in Lodersleben abgeschlossen. Seitdem ist es jedes Wochenende ausgebucht, berichtet Diana Baum, die Vorsitzende des Loderslebener Sportvereins, welcher sich um die Vermietung und den Erhalt des kommunalen Objektes kümmert. Und unter der Woche treffen sich hier Senioren, fügt sie an. „Das Vereinshaus wird gut genutzt.“