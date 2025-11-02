Eigentlich sollte die Sporthalle in der Merseburger Innenstadt schon nach den Herbstferien für Schule und Sportler wieder zur Verfügung stehen. Doch der Saalekreis erlebte nach der Öffnung des Daches eine unliebsame Überraschung.

Merseburg/MZ. - Schlechte Nachrichten für die Sportler in Merseburg: Nicht nur die Rischmühlenhalle ist aktuell für den Vereinssport gesperrt. Auch eine zweite Turnhalle in der Stadt bleibt weiter außer Gefecht. Es geht um die Halle in der Brauhausstraße, die tagsüber vor allem für den Sportunterricht der benachbarten Goethe-Sekundarschule genutzt wird, abends und am Wochenende aber auch Heimat von Tischtennisspielern und Judokas ist – normalerweise.