Einbrecher steigen am Gründonnerstag in einen Container des SV 99 Merseburg ein. Sie schalten auch die Kameras aus. Nur eine Kleinigkeit haben sie vergessen.

Die Täter drangen in einen Container auf dem Gelände des Stadtstadions ein.

Merseburg/MZ - Das Gegenpressing hat sich für die Fußballer des SV 99 Merseburg gelohnt. Nach dem sie am Gründonnerstag Opfer eines Einbruchs in ihre Vereinsräume geworden waren, setzten sie die Täter via sozialer Netzwerke unter Druck. Nun haben sie Namen der Verdächtigen und einen Teil der Beute zurück.