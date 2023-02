Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst Verdi ruft zum Warnstreik auf: Welche Folgen hat das im Saalekreis?

Beschäftigte im öffentlichen Dienst in Halle und dem Saalekreis sind am Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi will damit Druck für die Tarifverhandlungen aufbauen. Wie sehr der Warnstreik zu Einschränkungen etwa bei der Betreuung in Kitas und Horten führt, ist vielerorts noch offen.