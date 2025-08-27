weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. 23-Jähriger wegen Menschraubs angeklagt: Verbrechen im Saalekreis - Aussage eines Mittäters (17) bringt Angeklagten in Schwierigkeiten

War alles vorher geplant? Was der Mittäter (17) dem Gericht sagt. Ein Opfer (15) sagt aus und erzählt von der Angst, die er gehabt habe.

Von Undine Freyberg 27.08.2025, 06:00
Ein Mittäter musste vor dem Landgericht aussagen (Symbolfoto). Er sitzt aktuell in der Jugendanstalt Raßnitz.
Halle/Leuna/MZ. - „Wir haben ihn in die Wohnung gelockt, um ihn abzuziehen“, sagt der 17-Jährige vor dem Landgericht Halle und schildert haarklein, was im Januar 2024 in der Wohnung seines ehemaligen Kumpels passiert war. Der 23-Jährige ist wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt.