War alles vorher geplant? Was der Mittäter (17) dem Gericht sagt. Ein Opfer (15) sagt aus und erzählt von der Angst, die er gehabt habe.

Verbrechen im Saalekreis - Aussage eines Mittäters (17) bringt Angeklagten in Schwierigkeiten

Ein Mittäter musste vor dem Landgericht aussagen (Symbolfoto). Er sitzt aktuell in der Jugendanstalt Raßnitz.

Halle/Leuna/MZ. - „Wir haben ihn in die Wohnung gelockt, um ihn abzuziehen“, sagt der 17-Jährige vor dem Landgericht Halle und schildert haarklein, was im Januar 2024 in der Wohnung seines ehemaligen Kumpels passiert war. Der 23-Jährige ist wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt.