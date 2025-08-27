23-Jähriger wegen Menschraubs angeklagt Verbrechen im Saalekreis - Aussage eines Mittäters (17) bringt Angeklagten in Schwierigkeiten
War alles vorher geplant? Was der Mittäter (17) dem Gericht sagt. Ein Opfer (15) sagt aus und erzählt von der Angst, die er gehabt habe.
27.08.2025, 06:00
Halle/Leuna/MZ. - „Wir haben ihn in die Wohnung gelockt, um ihn abzuziehen“, sagt der 17-Jährige vor dem Landgericht Halle und schildert haarklein, was im Januar 2024 in der Wohnung seines ehemaligen Kumpels passiert war. Der 23-Jährige ist wegen erpresserischen Menschenraubs angeklagt.