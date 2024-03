Urteil gegen „Druiden“: Antisemit muss in Haft

Prozess am Amtsgericht Merseburg

Merseburg/Schmon/MZ. - Holocaustleugnung, Volksverhetzung, Aufruf zu Straftaten, Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole – der Katalog an Straftaten, wegen denen das Amtsgericht Merseburg einen 73-Jährigen am Dienstag zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilte, war lang. In insgesamt 29 Anklagepunkten befand das Schöffengericht den selbst ernannten Druiden für schuldig. Er muss deshalb nun für zwei Jahre und einen Monat hinter Gittern. Hinzu könnten weitere 21 Monate kommen, wenn das Landgericht Mannheim die Bewährung auf ein 2022 wegen Volksverhetzung und illegalen Waffenbesitz verhängtes Urteil gegen den Mann mit dem weißen Rauschebart aufhebt.