Großeinsatz der Polizei Update zu SEK-Zugriff in Merseburg: Das ist der Grund für Einsatz am Bahnhof

In der Rosa-Luxemburg-Straße in Merseburg kam es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz. Das Spezialeinsatzkommando Sachsen-Anhalt kam auch zum Einsatz. Update der Polizei am Sonntag.