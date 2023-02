Sina Mähnert feiert 30 Jahre Unternehmergeist in ihrem Geschenkestübchen in Bad Dürrenberg.

Betritt man Mähni’s Foto- und Geschenkestübchen in Bad Dürrenberg, folgt eine Reizüberflutung. Eine positive, denn es gibt so viel zu sehen und zu entdecken im Laden von Sina Mähnert. Zeitungen, Postkarten und bedruckte Kissen sind da nur die gewöhnlichsten Artikel. Dinge aller Art sind dort vorhanden. Ein Alleinstellungsmerkmal in Bad Dürrenberg, und vielleicht in der ganzen Region. Am 1. Februar feiert Mähnert als Unternehmerin 30-jähriges Jubiläum.