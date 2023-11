Der Hotelbetrieb im Merseburger „Sky“ geht weiter, betont die Chefin und klagt über absurde Falschmeldung, die im Netz kursierten, seit das Land am Montag ankündigte, in Nebengebäuden eine Außenstelle der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) einzurichten. Die Geschäftsführerin erklärt, warum sie ihre Räume vermietet hat.

Unterkunft für Geflüchtete in Merseburg

Merseburg/MZ. - Das Telefon an der Rezeption des Sky-Hotels klingelt. „Nein, wir sind kein Asylbewerberheim“, sagt die Mitarbeiterin und erklärt dem Anrufer dann, was in den Nebengebäuden der Anlage im Merseburger Süden passiert.