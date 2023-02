Ausschreibung im Saalekreis Kritik an möglicher Unterkunft für Geflüchtete in Schkopau: „Passt nicht in unsere Zeit“

Der Vertrag für die Gemeinschaftsunterkunft in Krumpa läuft Ende 2023 aus. Der Saalekreis sucht nun einen neuen Anbieter für die 150 Plätze. Der Favorit will die Geflüchteten in Schkopau unterbringen. Doch an dem fraglichen Objekt gibt es viel Kritik - wegen seines Zustand, seiner Lage und der belasteten Geschichte.