Bad Lauchstädt/MZ/und - Zeugen hatten die Polizei informiert, dass ein Pkw auf der Autobahn 38 in Richtung Leipzig auf Höhe Bad Lauchstädt in auffälliger und verkehrswidriger Fahrweise unterwegs ist. Polizisten konnten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren. Dabei stellte sich am Samstagmorgen gegen 9.10 Uhr heraus, dass der 43-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen alkoholisiert war, unter Drogen stand und keinen Führerschein hatte. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Merseburg gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.