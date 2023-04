Die neue Netzwerkstelle „Schulerfolg sichern“ koordiniert die Arbeit der über 30 Schulsozialarbeiter im Saalekreis. Doch deren Zukunft ist aktuell ungewiss, denn bereits 2024 läuft die bisherige Förderperiode aus. Alle Schulen müssen sich dann schon wieder neu bewerben. Dabei fordert das Jugendamt Schulsozialarbeiter an jeder Schule.

Merseburg/MZ - „Die Situation an Schulen ist schwierig“, konstatiert Antje Springer, Leiterin des Jugendamtes des Saalekreises. Sie meint nicht nur die vielerorts mangelnde Unterrichtsversorgung, weil Lehrer fehlen, sondern auch die soziale Gemengelage. „An der Schule kommen viele Menschen zusammen, die sich privat nicht treffen würden. Das führt zu Konflikten.“ Zumal viele Schüler Probleme von zu Hause, zum Beispiel eine Suchterkrankungen im Elternhaus, mitbrächten. Deshalb braucht es aus Springers Sicht Fachkräfte: Schulsozialarbeiter. „Grundsätzlich gehört an jede Schule mindestens einer, an manche auch zwei“, fordert die Jugendamtsleiterin.