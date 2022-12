Unfall mit mehreren Autos in Merseburg

Nach einer Kollision von mehreren Fahrzeugen war die B91 in Merseburg längere Zeit gesperrt.

Merseburg/MZ - Zu einem Verkehrsunfall mit vier Autos ist es am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 91 in Richtung Weißenfels gekommen. Dort sind laut Polizei zwei Autos mit einem Ast kollidiert, der in die Fahrbahn ragte. Ein drittes Auto konnte rechtzeitig bremsen. Ein viertes fuhr jedoch darauf auf und schob die Pkw ineinander. Zwei Personen mussten leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt.