Unfall in Merseburg: Pkw-Fahrerin übersieht Fußgänger - 48-Jähriger verletzt

Merseburg/MZ - Am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr hat sich auf dem Kötzschener Weg in Merseburg ein Unfall mit einer verletzten Person ereignet. Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein 48-jähriger Merseburger die Fahrbahn des Kötzschener Weg fußläufig und wurde von einer 49-jährige Pkw-Fahrerin zu spät gesehen, weshalb sie nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 48-jährige Fußgänger wurde leichtverletzt ins Klinikum verbracht.