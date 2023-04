Merseburg/MZ - Ein Unfall an der Weißen Mauer hat am Dienstagnachmittag für starke Behinderungen im Straßenverkehr in Merseburg gesorgt. Gegen 17 Uhr waren an der Kreuzung zur Lindenstraße zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizeiinspektion Halle wurde dabei eine Person leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

