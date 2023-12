Bad Dürrenberg/MZ. - Am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, ereignete sich in Bad Dürrenberg, Merseburger Straße, ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Unfall ist ein siebenjähriges Kind mit einem Kleintransporter auf der Merseburger Straße zusammen gestoßen. Vor Ort haben Ersthelfer sowie eine herbeigerufene Notärztin und Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen bei dem Mädchen eingeleitet. Das KInd wurde schließlich mit einem Rettungshubschrauber nach Halle geflogen und in der Klinik intensivmedizinisch versorgt. In den frühen Abendstunden starb das Kind im Krankenhaus.

Der 42-jährige Fahrer des Transporters und ein weiterer Insasse blieben laut Polizei unverletzt. Am Unfallort waren neben den Polizeibeamten insgesamt 19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Dürrenberg und aus Kötzschau, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber sowie ein Rettungswagen im Einsatz. Es erfolgte eine umfangreiche Verkehrsunfallaufnahme. Wie es zu diesem Verkehrsunfall kam, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Für die Einsatzkräfte und Angehörigen des Mädchens wurden umgehend psychosoziale Notfallversorgungen organisiert.