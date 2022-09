Feuerwehr und Polizei im Einsatz Autobahn 38 bei Merseburg: Zusammenstoß zwischen Transporter und Lkw

Auf der A 38, in Richtung Göttingen, hat sich an der Anschlussstelle Merseburg-Süd am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Die Autobahn wurde teilweise gesperrt.