61-Jähriger bei Motorradunfall nahe Wettin-Löbejün schwer verletzt

Mücheln/dpa - Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Freitagabend in Mücheln (Saalekreis) schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, kam es in einer Kurve zwischen Mücheln (Wettin-Löbejün) und Lettewitz zur Kollision des Motorrads mit einem Auto.

Der Fahrer des Motorrads sei durch den Aufprall mit seiner Maschine von der Straße abgekommen und 60 Meter in ein Feld geschlittert. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 24 Jahre alte Fahrer des Autos stand unter Schock und wurde vor Ort ärztlich behandelt.

Wie es zu dem Zusammenstoß in der Kurve kam, ist bisher unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen weiter.