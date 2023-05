Mücheln/MZ - Am Freitagnachmittag ist es nahe Mücheln zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die 47-jährige Motorradfahrerin aus Mansfeld-Südharz war gegen 15.20 Uhr auf der L163 aus Richtung Mücheln in Richtung Oberklobikau unterwegs, als ihre Maschine nach dem Überfahren einer Unebenheit ins Schlingern geriet. Die 47-Jährige kam mit ihrer Harley Davidson von der Fahrbahn ab auf den Grünstreifen, wo sie noch einige Meter weiterfuhr und dann stürzte. Die Fahrerin kam verletzt in ein Krankenhaus nach Halle. Am Motorrad entstand Sachschaden.