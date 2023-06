Bad Dürrenberg/MZ - In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte mehrere Fhrzeuge in Bad Dürrenberg angegeriffen. Sie haben an drei am Fahrbahnrand der Straße „Promenade“ abgestellten Pkw die Reifen zerstochen. Insgesamt wurden laut Polizei neun Autoreifen beschädigt.