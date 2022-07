Unbekannte wollten Raben freilassen

Merseburg/MZ/ROB - Der Unmut bei Gerd Heimbach, Leiter der Straßen- und Grünflächenamtes der Stadt Merseburg, ist groß. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag die Drähte am Rabenkäfig im Südpark durchtrennt. Mitarbeiter hätten den Schaden am Freitagmorgen bemerkt, berichtet der Amtsleiter und fügt an: Es sei nicht der erst Fall dieser Art. „Es ist jetzt schon mehrfach passiert. Offenbar wird versucht, die Tiere freizulassen.“

In diesem Fall haben die Raben im Merseburger Tierpark die Gelegenheit zur Flucht verstreichen lassen. Sie saßen am Freitag wie gewohnt in ihrer nun beschädigten Behausung. Die soll jetzt zunächst notdürftig repariert werden. „Mit Vandalismus haben wir ja schon lange Probleme, also etwa mit Schmierereien, aber das jetzt im Tierpark die Volieren durchgeschnitten werden, ist eine neue Qualität“, sagt Heimbach, der noch nicht einordnen kann, ob es sich um gezielte Aktionen handelt oder jemand nur der Stadt einen Streich spielen wollen.

Als erste Maßnahme hat der Amtsleiter nun angeordnet, dass seine Mitarbeiter im Südpark morgens und abends, die Volieren kontrollieren, um bei etwaigen weiteren Beschädigungen den Tatzeitraum besser eingrenzen zu können.