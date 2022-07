Ukrainehilfe in Merseburg professionalisert sich

Merseburg/MZ - 30.000 Euro eingeworbene Spendengelder, zehn Hilfskonvois an die ukrainische Grenze, 79 eingerichtete Wohnungen für Geflüchtete. So liest sich die ehrenamtliche Arbeit, die die Mitglieder der Ukrainehilfe Merseburg in den vergangenen vier Monaten geleistet haben in Zahlen gefasst. Nun haben sich die Akteure entschieden ihr Engagement weiter zu professionalisieren. Dafür hoben sie am Donnerstag den Verein „humaniSK“ aus der Taufe. Dieser habe 23 Gründungsmitglieder, sagt Lisa Stöffgen, Teil des neuen Vorstandes. Zu den Erstmitgliedern zählt auch Merseburgs neuer Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU), der im Vorstand des Impuls e.V. sitzt. Dieser zählte neben der Stadt, dem Mehrgenerationenhaus und später dem Evangelischen Kirchenkreis Kötzschen zu den ursprünglichen Trägern der Ukrainehilfe.

