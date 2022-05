Ukrainehilfe hat mit einem vorerst letzten Konvoi 28 Flüchtlinge nach Merseburg geholt

Wie die viertägige Fahrt lief und was die Initiative in Zukunft noch vor hat.

Merseburg/MZ - Sie hatten eine lange Reise hinter sich: Diese Woche ist noch einmal ein Konvoi mit ukrainischen Flüchtlingen bei der Ukrainehilfe in Merseburg angekommen. Es war der achte Konvoi, den die Initiative unternommen hat - und vorerst der letzte. Mit sechs Kleinbussen sind freiwillige Helfer in die rumänische Stadt Galati nahe der ukrainischen und moldawischen Grenze gefahren, um die Flüchtlinge abzuholen und in die Domstadt zu bringen. Insgesamt waren die Helfer vier Tage unterwegs.