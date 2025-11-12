Seit Sommer ist die Brauhausturnhalle in Merseburg Baustelle. Der Saalekreis wollte die Dachsanierung eigentlich bis zu den Herbstferien abschließen. Doch nun gab es für die Sportler eine neue Hiobbotschaft. Die Vereine erleben bereits Mitgliederschwund.

Überraschende Wende in Merseburg: Brauhausturnhalle bleibt noch lange dicht

Die Turnhalle ist seit dem Sommer Baustelle.

Merseburg/MZ. - Er sei am Freitag erst einmal in ein Loch gefallen, berichtet Volker Veit. An dem Tag erreichte den Vorsitzenden des PSV Merseburg die Botschaft, dass die Heimstatt seiner Judoka, die Brauhausturnhalle, deutlich länger gesperrt bleibt, als bisher gedacht.