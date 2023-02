Merseburg/MZ - Es ist noch immer kalt in dem großen Haus an der Ecke Kleine und Große Ritterstraße. Heizung? Fehlanzeige. „Wir haben morgens maximal 11,5 Grad in unserer Wohnung“, erzählt Oliver Heller. Was ihn ärgert: „Uns wurde zwar von der Hausverwaltung angeboten, dass wir in der Schwimmhalle duschen können, aber für Leute, die wie ich im Schichtdienst arbeiten, ist das leider nichts.“ Ansonsten würden die meisten weiter im Haus ausharren und hoffen, dass es bald besser wird. Nach dem Ausfall der Heizung am 27. Januar und einem Brand im Heizungskeller, wo an der Großkesselanlage, die 25 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten versorgt, ein Steuerungselement durchgebrannt war, sind alle im Haus ohne Heizung und warmes Wasser.