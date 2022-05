Übernimmt Merseburg die Versorgung mit Trinkwasser selbst?

Der SWtadtrat entscheidet am Donnerstag, ob Merseburg die Versorgung mit Trinkwasser selbst übernimmt. Doch eine Millionenfrage ist noch ungeklärt.

Liefert ab 2023 ein kommunales Unternehmen das Trinkwasser in Merseburg?

Merseburg/MZ - Wer Merseburgs Oberbürgermeister in den vergangenen Tagen in den Ausschusssitzungen erlebt hat, dem drängt sich der Eindruck auf, dass Jens Bühligen eine Leidenschaft für das Thema Wasser entwickelt hat. Schon 2019/20 verwendete der CDU-Politiker viel Energie darauf, Rat, Nachbargemeinden und den Vertragspartner Gelsenwasser von einer weiterhin gemeinsamen Abwasserklärung im Chemiepark Schkopau zu überzeugen. Dieser Tage wirbt Bühligen nun mit ähnlichem Verve dafür, dass die Domstadt die Trink- und Brauchwasserversorgung ihrer Bürger und Unternehmen künftig wieder selbst in die Hand nimmt.