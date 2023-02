Im August hat ein 20-Jähriger die Bäckerei Krause in Wallendorf angegriffen. Wie der Täter mit Gewissensbissen die Tat erklärt.

Überfall auf Bäckerei in Wallendorf landet vor Gericht

Wallendorf/MZ - „Wenn heute ein Kunde mit Maske reinkommt, muss ich erstmal tief durchatmen.“ Eine Verkäuferin der Bäckerei Krause in Wallendorf ist vergangenen Sommer Opfer eines Raubüberfalls geworden. Ein Erlebnis, das sie nicht so schnell vergessen wird. Der Täter trug Mund-Nasen-Schutz und Kapuze. Seit Dienstag muss sich ein 20-Jährige vor dem Landgericht Halle verantworten. Der Angeklagte ist voll geständig und gibt zu, den Raubüberfall begangen zu haben. Er hatte sich bereits am Abend der Tat der Polizei gestellt.